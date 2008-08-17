Куленепробивну білизну видадуть британським жінкам-поліцейським

Про це пише газета "Дейлі телеграф". На додачу до звичайних бронежилетів, які видаються всім поліцейським, жінкам також будуть надані спеціальні куленепробивні бюстгальтери, зроблені з металу і пластика. Така білизна була розроблена в Німеччині, і зараз є частиною уніформи німецьких жінок-поліцейських.

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