Куленепробивну білизну видадуть британським жінкам-поліцейським

05:27, 17 серпня 2008
Курйози
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Бюстгальтери з металу і пластика

Про це пише газета "Дейлі телеграф". На додачу до звичайних бронежилетів, які видаються всім поліцейським, жінкам також будуть надані спеціальні куленепробивні бюстгальтери, зроблені з металу і пластика. Така білизна була розроблена в Німеччині, і зараз є частиною уніформи німецьких жінок-поліцейських.

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