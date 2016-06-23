Колишній інженер NASA створив гігантський пістолет з присосками (відео)
20:01, 23 червня 2016Курйози
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Марк Робер, який пропрацював у NASA близько семи років, створив гігантський іграшковий пістолет.
Mark Rober via YouTube
Колишній інженер космічного агентства США представив розроблену ним "зброю" на своєму YouTube-каналі.
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За дизайном пістолет є збільшеною копією пістолета Nerf, що стріляє присосками. Всередині інженер помістив балон з повітрям, який дозволяє вистрілювати зарядами на 100 метрів.
У своєму відео Робер продемонстрував, як збиває предмети, у тому числі на льоту, а також вражає далекі цілі і розганяє племінників.
Як повідомляв УНІАН, у червні NASA оголосило конкурс на створення функціонуючої лабораторії по створенню людської тканини з призовим фондом $500 тисяч.
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