NASA заплатить $500 тисяч творцю штучної людської тканини

Про це повідомляє naked-science.ru з посиланням на Gizmodo.

Майбутня подорож на Марс включає такі проблеми, як реакція людського тіла на тривале перебування в космосі.

Саме для вивчення цього питання рік на борту провів астронавт МКС Скотт Келлі, і саме для цього NASA запускає проект лабораторії зі створення штучних людських тканин.

Нестача донорської тканини зараз гостро відчувається на Землі, тому майбутня лабораторія навряд чи обмежиться космосом. Розвиток 3D-друку і біочорнил для принтерів роблять створення такої лабораторії цілком можливим.

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Приз агентства розділять між собою три команди, які представили найбільш ефективні способи створення тканини.

Раніше вже були спроби створення штучної людської тканини, але головним її недоліком є відсутність метаболізму. Тканина швидко вмирала. За умовами конкурсу NASA, претендентів на приз необхідно створити шматок тканини товщиною більше одного сантиметра, 85% клітин якого зможуть вижити протягом 30 днів.

Очікується, що підсумки змагання будуть підведені 30 вересня 2019 року.