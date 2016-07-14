"Монстри в Кремлі": Пєсков поки не знає, чи можна буде ловити покемонів в резиденції Путіна

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Я не знаю, ні. Якщо я не помиляюся, поки ця гра не доступна на території Росії, це те, що я читав. Тому тут я просто не можу кваліфіковано відповісти, я сам в ігри не граю", - сказав Пєсков.

"Покемони - це не привід для того, щоб скарбницю світової культури Кремль відвідати, тим більше, що Кремль безпрецедентно відкритий, незважаючи на те, що це резиденція глави держави", - додав прес-секретар Путіна, відповідаючи на питання, чи не проти влада, якщо герої "покемонів" з'являться на території Кремля, і люди кинуться туди за ними.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво Меморіального музею голокосту в Вашингтоні заборонило відвідувачам грати в Pokemon Go на території установи.

Pokemon Go - гра з елементами доповненої реальності для гаджетів на базі Android і iOS, запущена 6 липня. Гравці переміщаються містом зі смартфонами, шукають покемонів і ловлять їх віртуальними покеболами. Спійманих персонажів можна тренувати, а потім битися з іншими гравцями.