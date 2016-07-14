Збулася мрія боксера: Микола Валуєв стане співведучим Хрюші і Степашки

Про це повідомляє Meduza.

«Хіба міг я в дитинстві мріяти, що буду ведучим своєї улюбленої передачі. Так що, надобраніч, малята», - написав Валуєв під своєю фотографією в інстаграмі, де він на знімальному майданчику передачі сидить з Каркушею і Степашкою.

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Колишній боксер вже не вперше виступає як артист або ведучий. У 2013 році Валуєв вів шоу «Форт Боярд»; він також знімався у фільмах «7 гномів: І цілого лісу мало», «Кам'яна башка» і «Шлях».

Передача «Спокойной ночи, малыши!» з'явилася в 1963 році. Її ведучими в різний час були Амаяк Акопян, актриса Анна Міхалкова (дочка Микити Михалкова), «Міс Всесвіт» Оксана Федорова, співак Дмитро Маліков і соліст групи «Іванушки International» Андрій Григор'єв-Аполлонов.