У США зійшов з рейок вагон й врізався у бар "Зійшов з рейок" (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Charles City Press.

За інформацією видання, це сталося на коліях, які проходять поруч з баром DeRailed (що означає "Зійшов з рейок" - Ред.). Вагон врізався в цей бар.

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Зазначається, що інцидент стався рано-вранці, тож постраждалих немає. Наразі оцінюється збиток бару внаслідок події.

Раніше в Британії в графстві Кент частина пасажирського поїзда зійшла з рейок після того, як врізалася в стадо корів.