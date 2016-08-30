У Харкові нетверезий водій трактора хотів знести ковшем балкон своєї дружини (фото)

Про це поліція Харкова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Так, 30 серпня близько 4-ї години ранку патрульні отримали повідомлення про те, що на проспекті Тракторобудівників трактор наїхав на вентиляційну трубу погреба.

"За кермом транспортного засобу перебував чоловік із ознаками алкогольного сп'яніння. Окрім цього, водій трактора мав намір ковшом зруйнувати балкон квартири, у якій проживає його дружина", - йдеться у повідомленні поліції.

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Патрульні вгамували чоловіка та склали на нього адмінпротоколи. Також виявилося, що водій не має відповідних документів на право керування транспортним засобом. "Однак правопорушник не заспокоївся. Ревнивець продовжував сваритися на свою дружину та намагався напасти на жінку", - розповіли правоохоронці.

Та згодом патрульні зупинили правопорушника. Чоловіка доставили до відділку поліції для проведення бесіди.