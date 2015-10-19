Пасажир літака, який летів до Дубліна, вкусив сусіда і помер

Про це розповіла ірландська поліція, передає РБК з посиланням на The Guardian.

Напад стався у 24-річного пасажира. Інцидент стався в той момент, коли літак вже був на півдорозі до Дубліна, зазначає газета.

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Пасажира, який напав на свого попутника, після інциденту зв'язали. Однак незабаром його стан різко погіршився, і він знепритомнів.

У зв'язку з цим командир екіпажу прийняв рішення змінити курс і посадити літак у місті Корк. Точний час смерті пасажира визначити не вдалося, проте поліція вказує, що він був мертвим ще на борту літака.

Постраждалий від укусу пасажир був доставлений у лікарню. За даними Бі-бі-сі, мертвого пасажира відправили на розтин в університетську клініку Кірка. Поліція також опитала 170 пасажирів і членів екіпажу літака.