Вибори до Держдуми РФ: ТОП-10 божевільних і безглуздих передвиборчих роликів (відео)

Відео з'явилося в YouTube порталу inforeactor.ru.

В добірку серед інших потрапили ролики кандидатів від "Справедливої Росії", ЛДПР, "Родіни", КПРФ і "Громадянської платформи".

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Наприклад, партія "Справедлива Росія" намагається переманити виборців на свій бік, обіцяючи, що народжувати на сіновалі більше не доведеться.

А один з кандидатів від партії "Родіна" у своєму передвиборному відео пропонує віддати перевагу автомату АК-47 перед новим iPhone, ймовірно, асоціюючи себе із тим самим автоматом.

Як відомо, вибори до Держдуми РФ відбулися 18 вересня. Незважаючи на заборону української влади, виборчі дільниці були відкриті і в окупованому Криму. У зв'язку з цим ряд країн Заходу вже заявили про невизнання цих виборів легітимними.

Згідно з даними російського ЦВК, при явці в 48% в Держдуму пройшли "Єдина Росія", КПРФ, ЛДПР, "Справедлива Росія".