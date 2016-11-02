У страху великі очі: в Австралії чоловік через величезного павука втопив авто (фото)

Це сталося дорогою до сміттєзвалища: чоловік їхав викинути непотріб, передає Mashable.

Раптом він побачив, як по його руці повзе величезний павук-мисливець. Чоловік злякався й захотів зупинити машину, та натиснув на газ замість гальм.

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"Я хотів натиснути на гальма, але замість цього я випадково натиснув на педаль газу" - згадує інцидент чоловік.

Автівка потонула, а переполоханий чоловік залишився неушкодженим.