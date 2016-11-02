У страху великі очі: в Австралії чоловік через величезного павука втопив авто (фото)

10:53, 02 листопада 2016
Курйози
3518 0

В Австралії чоловік побачив павука у своєму автомобілі й злякався його, внаслідок чого в'їхав в озеро.

Автівка чоловіка потонула / twitter.com/FairfaxNSWnorth

Це сталося дорогою до сміттєзвалища: чоловік їхав викинути непотріб, передає Mashable.

Раптом він побачив, як по його руці повзе величезний павук-мисливець. Чоловік злякався й захотів зупинити машину, та натиснув на газ замість гальм.

Читайте такожГігантський павук піймав мишу і став зіркою Facebook (відео)

"Я хотів натиснути на гальма, але замість цього я випадково натиснув на педаль газу" - згадує інцидент чоловік.

Автівка потонула, а переполоханий чоловік залишився неушкодженим.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter