Гіперінфляція у Венесуелі: гроші почали рахувати "на вагу" (відео)
Девальвація та гіперінфляція у Венесуелі призвели до того, що продавці почали брати оплату, не рахуючи купюри, а зважуючи їх.
У Венесуелі через девальвацію та гіперінфляцію чимало продавців вирішили: легше гроші зважити, ніж порахувати. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Покупцям за продуктами тепер доводиться йти з мішками замість гаманців. Офіційні дані про інфляцію влади країни приховують. Неофіційно вона може досягати півтора тисяч відсотків.
Ситуація у Венесуелі, яка є найбільшим в Південній Америці експортером нафти, набула критичного характеру на тлі дефіциту товарів, галопуючої інфляції і падіння доходів держави, обумовленого зниженням цін на нафту, а також інституційної кризи між виконавчою і законодавчою гілками влади.
У зв'язку з важкою економічною кризою в країні відчувається дефіцит багатьох товарів повсякденного споживання.