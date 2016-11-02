Михайло Добкін прокоментував скандал навколо дивної поведінки його брата у залі ВР (відео)

На знятому в кулуарах парламенту відео, опублікованому на Youtube-каналі censor.online, Добкін-старший відмовився говорити про здоров'я свого брата чи його нервову поведінку, яка, ймовірно, могла бути спричинена дією наркотичних препаратів.

Добкін зазначив, що журналісти схильні "демонізувати" людей або виставляти їх "ідіотами".

Щодо туру за 135 тисяч євро Добкін розповів, що питав про це у брата. За словами Добкіна-старшого, його брат не замовляв цей тур, а лише вивчав під час роботи ВР цю пропозицію.

Добкін розповів, що його брат із родиною та друзями щороку їздить взимку на гірськолижний курорт, що обходиться дешевше, а пропозиція за 135 тисяч євро стосувалася туру до "теплої країни".

Михайло Добкін зазначив, що вже 3 листопада його брат сам буде присутній у ВР.

Як повідомляв УНІАН, нардеп від "Самопомічі" Семен Семенченко закликав Дмитра Добкіна скласти мандат за неадекватну поведінку.

Дмитро Добкін пройшов у Раду по 178 виборчому округу в Харківській області (місто Балаклія). За весь час свого депутатства він не вніс до парламенту жодного законопроекту.

Раніше сьогодні у мережі було опубліковано відео з Добкіним. 1 листопада під час засідання Ради він читав повідомлення про тур за 135 тисяч євро, після чого сховався за колоною і випив води, імовірно, запивши щось. Після цього він поводився нервово, імовірно, як у стані наркотичного сп'яніння.

Неадекватну поведінку нардепа у Раді на камери фіксують не вперше.