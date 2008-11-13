Збанкрутів єдиний у світі закритий клуб мільярдерів

Єдиний в світі закритий приватний гірськолижний і гольф-клуб для мільярдерів Yellowstone Club (штат Монтана, США), членом якого, зокрема, є засновник Microsoft Білл Гейтс, збанкрутів. Як повідомив журнал Forbes, він не в змозі навіть погасити свої кредити.

"Навіть компанія, клієнтами якої є мільярдери, не змогла встояти проти фінансової кризи в ці хисткі часи", - констатував Forbes.

Борги найелітнішого і найдорожчого курорту в штаті Монтана, який оголосив себе банкротом, склали 343 мільйони доларів через агресивну політику експансії і наміри побудувати свої філіали в Шотландії, Франції, Мексиці і на Карибах.

Саме тут, в Yellowstone, розташований будинок, що вважається найдорожчим будинком у світі на ринку нерухомості - маєток лісопромисловця Тіма Блікссета, який він оцінив у 167 мільйонів доларів. Блікссет заснував клуб у 1999 році, а після бурхливого розлучення з дружиною поділив власність на двох у 2006 році.

Є на цьому гірському курорті, тепер уже банкротові, пропозиції і простіші, ніж маєток Блікссетів - ціною від чотирьох до 16 мільйонів доларів. Однак після обвалу житлового ринку в США, заморозилися операції з нерухомістю, ціна якої за рік просіла в середньому майже на 17%.

Цікаво, що 125 членів платинового клубу в травні нинішнього року написали лист адвокатам екс-подружжя Блікссет зі своїми побоюваннями про те, що політика керівництва закритим курортом викликає "занепокоєння".

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