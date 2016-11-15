Коту Джуліана Ассанжа одягли краватку на час допиту господаря

Про це повідомляє 112 Україна з посиланням на Evening Standard.

Біля посольства зібралася велика кількість журналістів, що чекали новин про допит, коли у вікні з'явився ошатний кіт.

У кота Ассанжа є власна сторінка в Twitter. За оновленнями в його акаунті стежать понад 22 тис. людей.

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Як повідомлялося, шведські прокурори прибули в посольство Еквадору в Лондоні для допиту засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа у справі про сексуальні домагання.

Джуліан Ассанж знаходиться в посольстві Еквадору з 2012 року. Він попросив політичного притулку в Еквадору, намагаючись уникнути екстрадиції до Швеції, що йому загрожує. Він побоюється, що Швеція видасть його Сполученим Штатам.

Шведські прокурори збираються допитати Ассанжа у справі про зґвалтування і сексуальні домагання до двох жінок-волонтерів WikiLeaks, які нібито мали місце в середині 2010 року.

Ассанж заперечує звинувачення, але якщо він покине територію посольства, то може бути екстрадований до Швеції британською владою.