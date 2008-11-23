Медведєв запросив Буша порибалити в Росії

13:59, 23 листопада 2008
Курйози
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Путін уже запрошував

Президент Росії Дмитро Медведєв запросив Джорджа Буша відвідати Росію після того, як  43-ій президент США залишить Білий дім, передає ІТАР-ТАРС .

«Президент Медведєв сказав, що незалежно від того, чим займатиметься Джордж Буш після відходу з поста президента, ми із задоволенням його вітатимемо в Росії», - сказав журналістам помічник президента Росії Сергій Приходько.

Він припустив, що в такій приватній поїздці Буш міг би, наприклад, порибалити в Росії. Раніше подібне запрошення господар Білого дому, який складає через два місяці свої повноваження, одержав від колишнього президента Росії Володимира Путіна.

Газета.ру

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