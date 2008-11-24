Велика панда покусала студента в Китаї

Студент з міста Гуйлінь у Південному Китаї, який забрався у вольєру великої панди, поплатився за свою витівку здоров`ям: тварина укусила його за руку і ногу, повідомляє у понеділок агентство Синьхуа.

Інцидент стався в зоопарку міста Гуйлінь (Гуансі-Чжуанський автономний район). Двадцятирічний хлопець, який спостерігав за твариною разом з іншими відвідувачами зоопарку через огорожу, несподівано перебрався через огорожу, щоб ближче "поспілкуватися" з пандою. Тварина розцінила намір товариського студента як загрозу і була вимушена напасти першою. На допомогу студентові тут же поспішили співробітники зоопарку, завдяки чому юний натураліст відбувся кількома укусами.

Постраждалого студента доставили в лікарню.

Велика панда вважається неофіційним символом Китаю. За даними Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), панди в природних умовах живуть тільки на території трьох китайських провінцій - Сичуань, Ганьсу і Юньнань, їх налічується всього 1590 особин. У неволі утримують близько 300 панд.

Як правило, панда вважається доброзичливою твариною. Напади її на людину дуже рідкісні.

РІА "Новости"