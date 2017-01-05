У Лондоні кінь спробував сісти в автобус (фото)

Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Як з'ясувалося, офіцер кінної поліції Ден Сміт просто-напросто надавав допомогу чоловікові в звичайному рейсовому автобусі, якому раптово стало погано, а його кінь Інвіктор вирішив не відставати.

Як висловився представник столичної поліції, Інвіктор продемонстрував, що він - надійний член команди.

Кінна поліція щодня патрулює вулиці Лондона і відповідає на виклики, як будь-який інший поліцейський підрозділ.

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Представник лондонської "швидкої допомоги" додав: "Нам надійшов виклик, що людині стало погано на Аппер-стріт. Ми надали допомогу людині на місці, у лікарню нікого доставляти не довелося".

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