У Лондоні кінь спробував сісти в автобус (фото)
Мер головного міста острова Джерсі Саймон Кроуфорд, гуляючи по Лондону, побачив "дивну сцену", а саме: кінь намагався зайти в автобус.
Про це повідомляє Русская служба ВВС.
Як з'ясувалося, офіцер кінної поліції Ден Сміт просто-напросто надавав допомогу чоловікові в звичайному рейсовому автобусі, якому раптово стало погано, а його кінь Інвіктор вирішив не відставати.
Як висловився представник столичної поліції, Інвіктор продемонстрував, що він - надійний член команди.
Кінна поліція щодня патрулює вулиці Лондона і відповідає на виклики, як будь-який інший поліцейський підрозділ.
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Представник лондонської "швидкої допомоги" додав: "Нам надійшов виклик, що людині стало погано на Аппер-стріт. Ми надали допомогу людині на місці, у лікарню нікого доставляти не довелося".
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