У Росії ворона не пустила естонця додому, забравши у нього паспорт на кордоні

Про це повідомляє місцеве видання 47news з посиланням на дані Північно-Західного митного управління РФ.

Повідомляється, що інцидент стався в Івангороді при оформленні документів. Громадянин витягнув паспорт, птах підскочив і витягнув документ. Посадові особи митного поста спробували допомогти громадянинові, навіть були залучені кінологи зі службовими собаками. Всі спроби зловити "злодійку" завершилися невдачею.

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Пропажу оформили в поліції Івангорода, там же громадянину дали адресу естонського консульства в Санкт-Петербурзі для отримання документів, необхідних для повернення на батьківщину.

Через кілька днів знайшовся і вкрадений паспорт. Ворона кинула його недалеко від пішохідного пункту пропуску, вирвавши всього один лист.

Як раніше повідомляв УНІАН, влітку в соціальних мережах оприлюднили відео ворона з Харківського зоопарку, що вміє говорити.