"Рання Пасха": в Німеччині весь пляж засипало "кіндер-сюрпризами" (фото, відео)
14:41, 06 січня 2017Курйози
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У Німеччині мешканці острова Лангеог виявили на березі Північного моря десятки тисяч пластикових яєць з іграшками всередині.
apnews.com
Про це повідомляє Associated Press.
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HaHaHa, ich habe nur heute erfahren, was der Sturm gestern auf #Langeoog angespült hat #Grad#Feiertag#Jury#Kälte#Plastikeierpic.twitter.com/uQLQsIG636— Erdollum (@Erdollum666) 6 січня 2017 р.
Vor #Langeoog wurde ein Container mit #Plastikeiern angespühlt. Mehrere 100Tsd. der Spielzeuge liegen nun am #Strand. pic.twitter.com/RkcUY6VEBQ— Polizei Aurich / WTM (@Polizei_AUR_WTM) 4 січня 2017 р.
Імовірно, яйця перебували в контейнері і були втрачені вантажним судном по дорозі в Бремерхафен. На березі були також знайдені цеглинки з конструктора Lego.
Зараз місцеві жителі займаються прибиранням пляжу.
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