"Рання Пасха": в Німеччині весь пляж засипало "кіндер-сюрпризами" (фото, відео)

14:41, 06 січня 2017
Курйози
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У Німеччині мешканці острова Лангеог виявили на березі Північного моря десятки тисяч пластикових яєць з іграшками всередині.

apnews.com

Про це повідомляє Associated Press.

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Імовірно, яйця перебували в контейнері і були втрачені вантажним судном по дорозі в Бремерхафен. На березі були також знайдені цеглинки з конструктора Lego.

Зараз місцеві жителі займаються прибиранням пляжу.

Раніше в Лондоні кінь спробував сісти в автобус.

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Теги: #Німеччина#пляж