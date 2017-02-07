В Індії злодії вкрали у нобелівського лауреата сертифікат премії

Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Як повідомив сам Сатьяртхі, який зараз перебуває за кордоном, крадіжка сталася у вівторок вранці, коли в домі нікого не було.

"Замок в двері мого будинку був зламаний, були вкрадені мій сертифікат та копія медалі, а також деякі інші речі. Ми перевіряємо, що пропало з дому", - розповів активіст.

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За інформацією індійських ЗМІ, злодії також винесли з будинку коштовності і електроніку.

У 2014 році Кайлаш Сатьяртхі став лауреатом Нобелівської премії миру разом з пакистанської правозахисницею Малалою Юсуфзай. Нагорода була присуджена за боротьбу проти викрадень та експлуатації дітей в Індії.

63-річний правозахисник є засновником організації Bachpan Bachao Andolan (рух "Врятуємо дитинство"), яка бореться проти рабства та порушення прав дітей. Організації вдалося захистити і звільнити від важких умов праці кілька десятків тисяч дітей.