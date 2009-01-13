У екс-президента США вкрали велосипед

Зловмисники вкрали велосипеди екс-президента США Джиммі Картера і його дружини, повідомляє РІА "Новости"з посиланням на АР.

Дорожні велосипеди відомого подружжя вкрали з президентського центру Картера, розташованого поблизу центру міста Атланта, штат Джорджія, мовиться в заяві місцевої поліції. На даний момент у справі про розкрадання власності 39-го президента США ніхто не затриманий.

Джиммі і Розалін Картери люблять здійснювати прогулянки на велосипедах в парку поблизу центру Картера. Вкрадені велосипеди подарував Картерам у 2007 році власник магазина велосипедів Outback Bikes Пітер Вікер. За його словами, він зробив це, після того, як побачив старі велосипеди сімейної пари, які потребували ремонту.

Демократ Картер керував США з 1977 по 1981 рік. На президентських виборах у листопаді 1980 року Картер, який балотувався на другий термін, зазнав поразки від республіканця Рональда Рейгана.