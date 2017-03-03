"Головне не забути зарядку": у Великобританії створили "розумний презерватив" (фото)

На гаджет звернуло увагу видання Mashable.

i.Con - це ерекційне кільце з безліччю датчиків, який надягає на підставу пеніса. Воно може фіксувати «середню швидкість" активності, загальну кількість рухів, і кількість витрачених калорій.

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Дані з пристрою можна передати на смартфон через порт micro USB, переглянути їх можна за допомогою мобільного додатку. Гаджет заряджається через підключення до комп'ютера.

Кільце виготовлено з міцного синтетичного каучуку, датчики розміщені в невеликому водонепроникному блоці з вуглеволокна. Творці стверджують, що прилад ніяк не впливає на відчуття користувача і партнера під час сексу.

Хоча виробник називає i.Con «розумним презервативом», прилад не захищає від венеричних захворювань і небажаної вагітності. Однак, за твердженням творців, він оснащений експрес-тестом на венеричні захворювання. Якщо гаджет виявляє білки інфекцій, що передаються статевим шляхом, або антитіла до них, він відправляє сигнал тривоги на смартфон власника.

Коштує новинка близько 73 доларів США. Виробник планує продавати гаджет по всьому світу за умови достатньої кількості замовлень.