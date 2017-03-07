У Казахстані на виклик через UBER приїхало таксі з дерев'яними стільцями замість сидінь (фото)

У Казахстані жительки Алма-Ати викликали таксі через сервіс UBER, проте на замовлення до них приїхав мікроавтобус, в салоні якого стояли тільки два дерев'яні стільці. Відповідні фото дівчина оприлюднила в Facebook.

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Як повідомляє Tengrinews.kz, за словами дівчини, машину вона викликала 6 березня через додаток UBER. "Приїхав мікроавтобус. Ми з мамою зайшли в салон і дуже здивувалися дерев'яним стільцям, що стояли там, і водій нам їх запропонував. Ми почали сміятися. Там реально стояли два дерев'яні стільці (....). Це просто дико. Як пристібатися, наприклад. А водій пожартував, що для нас він може ще й стіл поставити. Взагалі у UBER ж є певні стандарти і вимоги до автомобілів, але тут незрозуміло, це ще й небезпечно. Я поспішала, тому й не стала перезамовляти, писати відгук", - розповіла дівчина.

Адміністрація UBER назвала це кричущим випадком. У прес-службі UBER повідомили, що вже вжили заходів щодо водія.

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