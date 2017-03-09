У Києві підліток намагався вкрасти для дівчини троянди на суму понад 3 тисячі гривень

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Зазначається, що подія сталася у підземному переході біля станції метрополітену «Нивки». Дочекавшись, поки продавці відволіклися, молодик вихопив із вази оберемок троянд і побіг геть. На крики потерпілих про допомогу прибігли дільничні офіцери поліції, які перебували неподалік. Хлопця було доставлено до управління поліції.

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За заявою потерпілих слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

«У присутності своїх рідних підліток зізнався у скоєному та розповів, що взяв квіти, аби подарувати своїй подрузі. Речові докази - 76 троянд вартістю майже 3200 грн - вилучені та повернуті власникам», - йдеться у повідомленні.

Зараз вирішується питання щодо оголошення підозри 15-річному уродженцю Вінниці у скоєнні грабунку. На цей час він відпущений додому під особисте зобов’язання.