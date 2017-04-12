"Останній танець пінгвіна Дорна": як соцмережі відреагували на скандальне інтерв'ю українського співака (відео)
Користувачі діляться своїми враженнями від інтерв'ю Дорна, якого раніше вважали патріотом.
Скандальне інтерв'ю українського співака Івана Дорна російському журналісту Юрію Дудю викликало хвилю обурення у соцмережах.
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Так, артист заявив, що між Україною та Росією - просто "сварка", почав відхрещуватися від допомоги бійцям АТО, а також сказав, що обрав для "Нової хвилі" футболку з тризубом, щоб про його костюм ніхто "не смердів".
Для вас УНІАН зібрав коментарі обурених заявами Дорна користувачів соцмереж:
ГАНДОрН - мимикрирующий запроданец. @dorndorn#дорн#ивандорн#одручник#одрук#опечатка#одурк— Одручник (@odruk_ua) April 12, 2017
Начло здесь: https://t.co/jauUsiEXb0pic.twitter.com/DoEIYBBzk4
#ГАНЬБА!— Мантелепа (@WilnoLwiw) April 12, 2017
Гнилота ти,ванюша!Кузьма тобі,ваня,не сниться після цього?Мінус ще один пєвун!
Інтерв'ю #Дорн'а для рашаТВhttps://t.co/2aUurbfZkc
#Дорн#Повалій#Лобода#Лорак - продажні свинюки!— HashTagCreatorUA (@Modificated) April 12, 2017
Гівна їм, а не концерти в #Україна!
Пройшла успішно— Баба і кіт (@babaikit) April 12, 2017
via @bit_bum#Дорнpic.twitter.com/HbQLehuUOJ
Я вот например не знал кто такой этот #Дорн. Посмотрел интервью и теперь знаю. Бабло побеждает зло. Хотя мне на него конечно же насрать.— Гипножаба (@alexeylg) April 12, 2017
Тепер не #Дорн а #Гандорн— Євгеній Шпаргало (@EugeneShpargalo) April 12, 2017
Черговий запроданець із шоу-бізнесу - гроші для таких не пахнуть. Ну і чорт з ним.https://t.co/BROYi8RVqw
#Дорн сломался. Ваня, умри.— Донецкий Днепровец) (@TrueDonbass) April 12, 2017
#дОрн#лОбодa#лОрак#пОвалій і інші швалі забудьте дорогу В #Україну, вам тут не місце https://t.co/GN6HtxzFNs— капут раша (@sergey2207g) April 12, 2017
Повне інтерв'ю можете переглянути нижче: