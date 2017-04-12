"Останній танець пінгвіна Дорна": як соцмережі відреагували на скандальне інтерв'ю українського співака (відео)

10:22, 12 квітня 2017
Курйози
10603 1

Користувачі діляться своїми враженнями від інтерв'ю Дорна, якого раніше вважали патріотом.

Дорн оскандалився / Скріншот

Скандальне інтерв'ю українського співака Івана Дорна російському журналісту Юрію Дудю викликало хвилю обурення у соцмережах.

Читайте такожРозбиті дороги й шаурма: у соцмережах продовжують кепкувати з промо-ролика Києва до Євробачення-2017 (відео)

Так, артист заявив, що між Україною та Росією - просто "сварка", почав відхрещуватися від допомоги бійцям АТО, а також сказав, що обрав для "Нової хвилі" футболку з тризубом, щоб про його костюм ніхто "не смердів".

Для вас УНІАН зібрав коментарі обурених заявами Дорна користувачів соцмереж:


 

Повне інтерв'ю можете переглянути нижче:

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#Україна#Дорн