"Останній танець пінгвіна Дорна": як соцмережі відреагували на скандальне інтерв'ю українського співака (відео)

Скандальне інтерв'ю українського співака Івана Дорна російському журналісту Юрію Дудю викликало хвилю обурення у соцмережах.

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Так, артист заявив, що між Україною та Росією - просто "сварка", почав відхрещуватися від допомоги бійцям АТО, а також сказав, що обрав для "Нової хвилі" футболку з тризубом, щоб про його костюм ніхто "не смердів".

Для вас УНІАН зібрав коментарі обурених заявами Дорна користувачів соцмереж:





Я вот например не знал кто такой этот #Дорн. Посмотрел интервью и теперь знаю. Бабло побеждает зло. Хотя мне на него конечно же насрать. — Гипножаба (@alexeylg) April 12, 2017

Тепер не #Дорн а #Гандорн

Черговий запроданець із шоу-бізнесу - гроші для таких не пахнуть. Ну і чорт з ним.https://t.co/BROYi8RVqw — Євгеній Шпаргало (@EugeneShpargalo) April 12, 2017

Повне інтерв'ю можете переглянути нижче: