Музиканти влаштували рейв у вагоні лондонського метро (відео)

Діджей Discoboy і MC Гаррі Шотта (Harry Shotta) влаштували рейв у вагоні лондонського метро зі світломузикою і танцями.

Музиканти влаштували нелегальну вечірку ввечері 10 квітня. Вони встановили у вагоні світломузику, колонки і мікрофони, після чого голосно включили заготовлені треки, повідомляє Tjournal.ru за інформацією Evening Standard.

У ролику видно, як деякі пасажири заходять у вагон і починають танцювати під енергійну музику. Але більшість збентежено дивиться на імпровізовану вечірку.

Put a full sound & light system on the London Underground tonight it looked mental featuring a very well known Dnb mc — DiscoBoy (@DiscoBoyUk) April 11, 2017

Вечірка тривала трохи більше 20 хвилин. Вона почалася зі станції метро «Ембанкмент» і закінчилася на станції «Паддінгтон», де співробітники поліції розігнали учасників. Ніхто з організаторів вечірки не був заарештований.

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"Офіцери поговорили з людиною, яка погодилася виключити колонки і систему освітлення, після чого вони покинули станцію. Наші співробітники цінують можливість послухати драм-н-бейс, але ми дуже просимо діджеїв утримуватися від перетворення підземки в клуб. Хоча зараз великодні канікули, для всього є час і місце", - прокоментувала прес-служба транспортної поліції Великобританії.