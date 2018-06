Музиканти влаштували рейв у вагоні лондонського метро (відео)

Діджей Discoboy і MC Гаррі Шотта (Harry Shotta) влаштували рейв у вагоні лондонського метро зі світломузикою і танцями.

Музиканти влаштували нелегальну вечірку ввечері 10 квітня. Вони встановили у вагоні світломузику, колонки і мікрофони, після чого голосно включили заготовлені треки, повідомляє Tjournal.ru за інформацією Evening Standard.

У ролику видно, як деякі пасажири заходять у вагон і починають танцювати під енергійну музику. Але більшість збентежено дивиться на імпровізовану вечірку.

Put a full sound & light system on the London Underground tonight it looked mental featuring a very well known Dnb mc