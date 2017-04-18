"Прошу не молитися за упокій моєї душі": у Луцьку чоловік знайшов своє фото на стенді Героїв Небесної сотні

У Луцьку житель міста Радивилів Рівненської області Віталій Смолінський знайшов свою фотографію на стенді Героїв Небесної сотні, встановленому в 2014 році. Як повідомив Смолінський в соціальній мережі «Вконтакте», його фото, яке помилково було розміщено на стенді замість фотографії Героя Небесної сотні, жителя села Фурманка Уманського району Черкаської області Віталія Смоленського, побачили друзі.

Читайте такожУ храмі на Львівщині з'явилася фреска з палаючим у пеклі Путіним (відео)

«Прошу не молитися за упокій моєї душі. Я ще хочу жити заради своєї сім'ї. Луцьких чиновників прошу зробити все можливе, щоб його там не було», - написав Смолінський.

У вівторок фото чоловіка зі стенду зняли.

«Спасибі всім людям, які зреагували на моє прохання. Мені дуже приємно, що моє фото вже знято зі стели. (Про це пишуть журналісти з Луцька). У рідних Віталія Смоленського перепрошую, що не з власної волі моє фото займало місце на стелі героїв», - повідомив Смолінський на сторінці у «ВКонтакте».

Нагадаємо, 29-річний Віталій Смоленський (народився 5 жовтня 1984 року) жив і працював у Києві. Загинув під час боїв на київському Майдані Незалежності 20 лютого 2014 року. Похований у рідному селі Фурманка. У загиблого залишилося двоє малолітніх синів.

У той же час, як пишуть рівненські ЗМІ, Смолінський, фото якого помилково розмістили на стенді в Луцьку, не був ні на Євромайдані, ані в АТО. Він також не проходив службу в Збройних силах України.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу зв'язків з громадськістю Луцької міськради Олена Макарова, виготовленням луцького фотостенду займалося ТОВ «Факторія».

За її словами, спочатку за ініціативою громадськості після подій на Евромайдане, у квітні 2014 року був виготовлений тканинний банер, а вже до першої річниці Революції Гідності було прийнято рішення про встановлення фотостенда, який складається з двох частин. На одній зображені Герої Небесної сотні, на іншій – загиблі АТО земляки.

«Що стосується останніх, то це наші хлопці, ми їх всіх знаємо. За виготовлення інших фото відповідала «Факторія». Підстав звіряти дані не було», - зазначила Макарова.

За її словами, сьогодні до кінця дня фотографія буде замінена.