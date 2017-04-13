В АП розповіли, коли визначиться проект меморіалу Героям Небесної сотні

Проект Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музей Революції Гідності буде визначено до четвертої річниці відзначення Дня Свободи і Гідності – 21 листопада на відкритому конкурсі. Про це під час брифінгу за підсумками засідання оргкомітету з питань розвитку меморіалу заявив перший заступник Глави Адміністрації Президента Віталій Ковальчук.

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За його словами, оргкомітет з питань розвитку меморіалу на сьогоднішньому засіданні встановив дату, до якої має бути визначений проект, за яким буде збудовано Меморіал та Музей.

“У листопаді цього року, до Дня Свободи і Гідності 21 листопада, за підсумками міжнародного відкритого конкурсу і громадського обговорення, має бути визначено проект, за яким буде збудовано Меморіал і Музей”, – зазначив Віталій Ковальчук.

Перший заступник Глави АПУ нагадав, що раніше за поданням Президента Верховна Рада ухвалила зміни до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, що зробило можливим спорудження меморіалу в столиці.

“Відповідно до закону, ми змогли передати земельну ділянку на Алеї Героїв Небесної Сотні під спорудження меморіалу. Він буде розташований за адресою Алея Героїв Небесної Сотні, 3-5. Однак цілісний комплекс має також включати саму Алею Героїв Небесної Сотні від Хрещатика вгору та місце пам’яті, облаштоване громадою – там, де нині є Хрест, капличка та портрети Героїв,” – зазначив Ковальчук.

Він також зауважив, що проект меморіально-музейного комплексу буде визначено за результатами відкритого конкурсу та з урахуванням побажань громадськості. Віталій Ковальчук також спрогнозував, що усі необхідні для початку проведення конкурсу документи будуть ухвалені Кабміном до кінця травня.

Як відомо, організаційний комітет з питань розвитку Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності було створено згідно з Указом Президента України від 4 квітня. Співголовою оргкомітетом призначено Першого Заступника Глави Адміністрації Президента України Віталія Ковальчука. Також співголовою призначено першого віце-прем’єр-міністра України – міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва. До складу оргкомітету увійшли представники родин Героїв Небесної Сотні – Володимир Бондарчук, Ігор Гурик, Юлія Цепун і Тамара Швець, від поранених учасників Революції Гідності – Павло Сидоренко, а також представники творчих спілок та органів виконавчої влади.