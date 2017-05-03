У банку РПЦ роздали "під чесне слово" 5 мільярдів рублів

Із банку «Пересвет», основним власником якого є Російська православна церква, зникли 5 мільярдів рублів перед крахом фінустанови. Про це повідомляють «Ведомости».

Видання із посиланням на джерело, повідомляє, що з каси банку «Пересвет» напередодні введення тимчасової адміністрації зникли близько 780 мільйонів рублів, приблизно 50 мільйонів доларів і 25 мільйонів євро.

Читайте такожУ Росії похрестили Люцифера потай від матері-сатаністки

Як розповіло джерело, гроші з каси видавалися під розписки і під звіт, але в банк не поверталися.

Коли в «Пересвет» прийшла тимчасова адміністрація, то документів, що засвідчують, кому видавалися гроші з каси, не було. Гроші, за словами касирів, були видані «під чесне слово».