Модель Playboy образила корінних жителів Нової Зеландії оголеним фото

Модель еротичного журналу Playboy Джейлін Кук розгнівала старійшин новозеландського племені маорі, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі. Дівчина опублікувала для своїх 300 тисяч підписників у Instagram фотографію, на якій вона зображена без одягу на священній для корінних новозеландців горі Таранакі.

Знімок набрав вже більше 11 тисяч лайків. Однак людям, чиї предки поховані на цій горі, фото зовсім не сподобалося.

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"Це ніби хтось зайшов у собор святого Петра у Ватикані, щоб зробити голе селфі", - сказав журналістам представник місцевих маорі Денніс Нгаваре.

Згаслий вулкан Таранакі має 2 518 метрів у висоту і в період британської колонізації Нової Зеландії носив ім'я Егмонт.

За словами Нгаваре, старійшини маорі не мають нічого проти туристів, однак просять їх про повагу до місцевих цінностей.

"Люди кажуть, що це просто скеля - як її можна образити? Але останній прикрий випадок показує, що буває, коли дехто зовсім не знає, як себе вести в такому місці", - зазначив Нгаваре.

Мер округу Стратфорд, де знаходиться вершина, погодився з тезою про нетактовність Кук стосовно місця поховання предків місцевого клану маорі.

"Не думаю, що саме фото таке непристойне, але ось вершина Таранакі - це найважливіше місце для місцевої спільноти", - зазначив мер Ніл Вольське.

Раніше маорі вже стикалися з нерозумінням туристів, які влаштовували на Таранакі пікнік з барбекю і малювали графіті на вершині.