У Дніпрі чотирилапі вправлялися в мистецтві танцю (відео)
13:46, 22 травня 2017Курйози
1219 0
Для участі в ньому зібралися собачки з різних міст України.
Чотирилапий танець / скріншот
У Дніпрі пройшов фестиваль собачих танців.
Читайте такожУ США пожежник 20 хвилин робив псу штучне дихання і повернув його до життя
Для участі в ньому зібралися собачки з різних міст України.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
На трав'яний танцпол виходили разом з власниками - почуття ритму і свої трохи кумедні "па" демонстрували в парах.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter