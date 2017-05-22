У Дніпрі чотирилапі вправлялися в мистецтві танцю (відео)

13:46, 22 травня 2017
Курйози
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Для участі в ньому зібралися собачки з різних міст України.

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У Дніпрі пройшов фестиваль собачих танців.

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Для участі в ньому зібралися собачки з різних міст України.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На трав'яний танцпол виходили разом з власниками - почуття ритму і свої трохи кумедні "па" демонстрували в парах.

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Теги: #Дніпро#собаки