У Дніпрі чотирилапі вправлялися в мистецтві танцю (відео)

У Дніпрі пройшов фестиваль собачих танців.

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Для участі в ньому зібралися собачки з різних міст України.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

На трав'яний танцпол виходили разом з власниками - почуття ритму і свої трохи кумедні "па" демонстрували в парах.