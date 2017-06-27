Уже не школярки: топ-5 найбезглуздіших вбрань випускниць (відео)
14:44, 27 червня 2017Курйози
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Сміливі випускниці люблять епатаж та не соромляться показати себе "у всій красі".
Школярка з Дніпропетровщини завдяки своєму оригінальному образу прославилася у мережі / скріншот УНІАН
Випускні бали в Україні у самому розпалі. Щороку вже колишні школярки намагаються будь-якими методами виділитися і запам'ятатися.
Серед найпопулярніших образів - мінімум одягу або навпаки пишні, схожі на весільні сукні. Деякі дівчата не соромляться показати себе "у всій красі".
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УНІАН вирішив згадати найяскравіших випускниць, вбрання та поведінка яких свого часу приголомшили всю Україну.
Уже не школярки: топ-5 найбезглуздіших вбрань випускниць
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