Уже не школярки: топ-5 найбезглуздіших вбрань випускниць (відео)

Випускні бали в Україні у самому розпалі. Щороку вже колишні школярки намагаються будь-якими методами виділитися і запам'ятатися.

Серед найпопулярніших образів - мінімум одягу або навпаки пишні, схожі на весільні сукні. Деякі дівчата не соромляться показати себе "у всій красі".

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УНІАН вирішив згадати найяскравіших випускниць, вбрання та поведінка яких свого часу приголомшили всю Україну.