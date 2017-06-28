У Гамбурзі поліцейські, які прибули охороняти саміт G20, влаштували бурхливу секс-вечірку зі зброєю

З Гамбурга, який готується прийняти саміт «великої двадцятки» наступного тижня, назад до Берліна відправили понад 200 поліцейських, які влаштували бурхливу вечірку з алкоголем і сексом на публіці. Про це пише Inquirer.

Читайте такожУже не школярки: топ-5 найбезглуздіших вбрань випускниць (відео)

220 поліцейських направили до Гамбурга, щоб допомогти контролювати правопорядок на саміті G20 7-8 липня, який, як очікується, приверне десятки тисяч протестуючих проти глобалізації.

Але, перш ніж приступити до виконання своїх обов'язків, офіцери влаштували дику вечірку в своєму розташуванні. Деяких помітили, коли вони займались сексом на публіці, мочились біля паркану і танцювали стриптиз зі зброєю, повідомили у вівторок місцеві ЗМІ.

«Одну жінку-офіцера бачили танцюючою на столі в самому халаті з пістолетом в руці», - сказано в одному з матеріалів по темі. Вечірка закінчилась о 6:30 ранку.

Ще один офіцер, за даними ЗМІ, побився зі своїм колегою з іншого підрозділу.

Берлінська поліція підтвердила цей інцидент у Twitter: «Начальникам нашої поліції сказали, що наші резервні сили в Гамбурзі передчасно звільнені від чергування.

«Причиною було неправомірна поведінка в їх розміщенні на місці», - сказали в поліції, додавши, що «заяви прийняті і матимуть наслідки».