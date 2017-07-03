Чоловік у Києві впав у Дніпро, намагаючись прилетіти до нареченої на повітряних кульках (відео)

Чоловік у Києві вирішив оригінально зробити пропозицію своїй дівчині, прилетівши до неї на повітряних кульках.

Дівчина чекала хлопця на іншому березі, і щоб дістатися до неї товариші нареченого причіпили до нього 100 кульок, наповнених гелієм. Але цієї кількості кульок виявилося замало, і чоловік, так і не здійнявшись угору, впав в річку.

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Тим не менш, пропозицію одружитися чоловік своїй дівчині таки зробив, діставшись на інший берег Дніпра за допомогою катера, але повністю мокрим. Дівчина відповіла "так".

Раніше УНІАн повідомляв, що український прикордонник Юрій Петрук на пропускному пункті Ягодин Волинської області вирішив оригінально освідчитися своїй коханій Оксані, яка разом з мамою їхала з Польщі привітати його із закінченням навчання й провести його на службу.

Коли вони перетинали польсько-український кордон, на машину зреагував службовий пес - прикордонники після огляду виявили білий порошок. Коли Оксана стояла налякана, неочікувано з'явився її коханий зі 101 трояндою й освідчився їй. Дівчина зі слізьми на очах відповіла "Так".