У Латвії поліція найняла горобця молодшим інспектором (фото)
08:59, 11 липня 2017Курйози
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Кілька місяців тому Ризька муніципальна поліція розповідала про горобця, який вирішив попрацювати на сторожі порядку в місті.
У Ризькій муніципальної поліції почав служити горобець / фото riga.lv
Поліція з радістю повідомляє, що горобець пройшов випробувальний термін і отримав звання молодшого інспектора. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ризької думи, де опубліковані фото його першого робочого дня.
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Як звати горобця, у повідомленні не уточнюється. На одній з фотографій показано роботу горобця під прикриттям – "він замаскований у повзика, щоб увійти в довіру банди".
фото riga.lv
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