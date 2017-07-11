У Латвії поліція найняла горобця молодшим інспектором (фото)

Поліція з радістю повідомляє, що горобець пройшов випробувальний термін і отримав звання молодшого інспектора. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ризької думи, де опубліковані фото його першого робочого дня.

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Як звати горобця, у повідомленні не уточнюється. На одній з фотографій показано роботу горобця під прикриттям – "він замаскований у повзика, щоб увійти в довіру банди".

Як повідомляв УНІАН, у Росії ворона не пустила естонця додому, забравши у нього паспорт на кордоні.