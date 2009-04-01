Китайське пиво обігнало Budweiser
08:14, 01 квітня 2009Курйози
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Китайського пива Snow продається найбільше у світі . Такі дані повідомляє англійська дослідницька компанія Plato Logic.
Snow належить компанії SABMiller і виробляється за участю китайської компанії China Resources Enterprises.
За 2008 рік було продано 6,1 млрд літрів пива Snow ( продажі виросли на 19,1% в порівнянні з 2007 роком ), передає Reuters . На другому місці опинилося пиво Bud Light (5,56 млрд літрів), на третьому – Budweiser (4,43 мільярда).
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