В одному з київських супермаркетів кіт переплутав ящик цукру з туалетом (відео)

15:40, 16 серпня 2017
Курйози
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Крім того, у торговельній залі супермаркету помітили голубів.

Кицьку впіймали

В одному з київських супермаркетів кішка, яка вільно гуляла торговим залом, залізла у відкриту ємність з цукром і скористалась нею, як туалетом. Очевидці зняли інцидент на відео, яке оприлюднило ТСН.ua

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Як стверджують автори відео, прогулянку кішки вони зняли 15 серпня у "Фуршеті" на проспекті Перемоги. Тварина застрибнула на тумбу з відкритими сипучими продуктами та спустилась у цукор. Камери зафіксували, як кішка прикопувала сліди "злочину". 

Журналісти звернулись за коментарем до директора магазину та представників торгівельної мережі. 

Голуби виглядають живу рибу в акваріумі / фото ТСН

"Ми зараз максимально швидко проводимо внутрішнє розслідування. Після нього будуть зрозумілі подальші дії", - прокоментував начальник відділу Digital-маркетингу Олексій Гуравов.

Свідки кажуть, що тварина вийшла до торгівельної зали з підсобного приміщення. Також у цьому супермаркеті, кажуть, постійно бачать птахів, які ласують халвою та задивляються на рибу.

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Теги: #кіт у супермаркеті#кід сходив у цукор