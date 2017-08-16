В одному з київських супермаркетів кіт переплутав ящик цукру з туалетом (відео)

В одному з київських супермаркетів кішка, яка вільно гуляла торговим залом, залізла у відкриту ємність з цукром і скористалась нею, як туалетом. Очевидці зняли інцидент на відео, яке оприлюднило ТСН.ua.

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Як стверджують автори відео, прогулянку кішки вони зняли 15 серпня у "Фуршеті" на проспекті Перемоги. Тварина застрибнула на тумбу з відкритими сипучими продуктами та спустилась у цукор. Камери зафіксували, як кішка прикопувала сліди "злочину".

Журналісти звернулись за коментарем до директора магазину та представників торгівельної мережі.

"Ми зараз максимально швидко проводимо внутрішнє розслідування. Після нього будуть зрозумілі подальші дії", - прокоментував начальник відділу Digital-маркетингу Олексій Гуравов.

Свідки кажуть, що тварина вийшла до торгівельної зали з підсобного приміщення. Також у цьому супермаркеті, кажуть, постійно бачать птахів, які ласують халвою та задивляються на рибу.