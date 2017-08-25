Горе-спортсменка: дівчина у спортзалі так старалася, що залишилася без штанів (відео)

В одному зі спортзалів під час занять на тренажері молода дівчина залишилася без штанів. Відповідне відео розміщене на каналі RM Videos у Youtube, передає ТСН.

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На відео видно, як дівчина робить силові вправи за допомогою еластичної стрічки, яка кріпиться до тренажера.

Їй вдається зробити кілька повторів, аж раптом тренажер зриває з неї леггінси і тягне до колін.

На декілька секунд дівчина постає перед людьми у самому спідньому.

Горе-спортсменка падає вниз та починає сміятися, намагаючись надягти їх назад.

Раніше житель Х'юстона, який намочив штани, потрапив у кадр Google Maps.