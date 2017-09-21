Джастін Трюдо на економічному форумі підкорив усіх шкарпетками з Чубаккою (фото)

Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо, відомий своєю любов'ю до оригінальних шкарпеток, підкорив соцмережі черговою парою. На Bloomberg Global Business Forum в Нью-Йорку 20 вересня канадський прем'єр прийшов у шкарпетках з Чубаккою.

"Джастін Трюдо, я думав, що ми друзі? Шкарпетки з Чубаккою?", - пожартував зірка "Зоряного шляху" Вільям Шэтнер.

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Зазначимо, що це не єдині шкарпетки за мотивами "Зоряних воєн" в колекції канадського прем'єра. Так, 4 травня, в Національний день "Зоряних воєн", на зустріч зі своїм ірландським колегою політик надів шкарпетки з зображенням дроїд з фільму.

Justin Trudeau is wearing Chewbacca socks i'm DEAD pic.twitter.com/7d0qV2IEt5 — Gary He (@garyhe) 20 вересня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, перед оригінальними шкарпетками Трюдо не встояла навіть Ангела Меркель.