Меркель не встояла перед різнокольоровими шкарпетками Трюдо: прем'єр Канади влаштував показ на саміті НАТО (фото)

Премьер-міністр Канади Джастін Трюдо показав на неофіційній зустрічі глав країн НАТО в Брюсселі свої шкарпетки з логотипом Альянсу.

Фото опубліковано в Instagram канцлера Німеччини Ангели Меркель.

"Круті шкарпетки, Джастін Трюдо! Прем'єр-міністр Канади з гордістю представляє своє нове придбання на зустрічі НАТО в Брюсселі", - йдеться в повідомленні під фото.

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При цьому шкарпетки у Трюдо різного кольору: одна рожева, інша блакитна. Це видно на фото з іншої зустрічі канадського прем'єра - з главою британського уряду Терезою Мей.

Також блакитну шкарпетку Трюдо продемонстрував в live stories в Instagram.

Це не перший раз, коли глава уряду Канади з'являється на важливих зустрічах в кумедних або тематичних шкарпетках. Трюдо надів на зустріч з главою уряду Ірландії Ендою Кенні шкарпетки, на одній з яких був зображений дроїд R2-D2 з саги "Зоряні війни", а на іншій - дроїд C-3PO.