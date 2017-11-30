У Києві затримали посилки для Нестора Махна, Тома Сойєра та Джека Вороб'я

У Києві митники затримали кількасот посилок з Китаю, адресованих Тому Сойєру, Джеку Вороб'ю та Нестору Махну. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у м. Києві.

Зазначається, що всі посилки надійшли з Китаю експрес-поштою. Під час здійснення їхнього митного оформлення було встановлено, що транспортні документи на 201 міжнародне відправлення містять неправдиву інформацію щодо одержувачів та їхніх номерів телефонів, а вказані адреси доставки просто не існують.

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Загальна вартість товару склала 125 тисяч гривень. Митників вразили імена отримувачів: Лідка Маразматичка, Борщ Український, Кілька Путивльська, Продавець Льоха, Льошка Антошка, Лідка Інвалідка, Бім Собака, Бандит Карпенко та низка інших, не менш дивних персон.

І всі вони, якщо вірити супровідним документам до посилок, живуть у місті Путивль, щоправда, на вулицях і в домівках, яких не існує.

"У цьому гуморі є й зворотній бік медалі – свідомий намір вже зовсім невигаданої людини ухилитись від оподаткування, розбивши своє замовлення на дрібні партії", - розповіли у ДФС.

За цим фактом Київською міською митницею ДФС складено протокол за ознаками порушення митних правил, передбачених ч.1 ст. 483 Митного кодексу України.