Американець прикинувся копом заради знижки на каву і попався справжній поліції

Житель американського міста Буффало, штат Нью-Йорк, прикинувся поліцейським заради знижки на каву, однак попався справжній поліції. Про це повідомляє Associated Press.

Як повідомляється, чоловік ввечері зайшов в Starbucks і показав продавцю фальшивий значок і пістолет. Після цього він повідомив, що є детективом, і попросив знижку на каву.

Читайте такожУ Львові грабіжник-невдаха застряг у вентиляційному вікні (відео)

Зазнавши невдачі, американець спробував зайти у вже закритий заклад іншої мережі. Там він спробував переконати її співробітників, що він поліцейський, і зажадав відкрити заклад.

Згодом чоловіка затримали вже справжні поліцейські. Йому пред'явили звинувачення в незаконному проникненні на чужу власність, у спробі видати себе за офіцера поліції і погрози.