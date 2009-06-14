Учений припустив, що неандертальців з'їли предки людей

Нову й оригінальну версію зникнення на землі неандертальців, яких сучасна наука вважає тупиковою гілкою в процесі розвитку людини, запропонував антрополог Фернандо Роцці, який працює у Франції.

У статті, опублікованій у номері авторитетного наукового видання «Журнал антропологічних наук», він стверджує, що неандертальців просто «з`їли». А зробили це предки нинішньої людини, які мешкали одночасно з ними, - кроманьйонці.

У світовій науці немає єдиної точки зору на причини зникнення близько 30 тис. років тому неандертальців, які населяли територію сучасної Європи. Запропоноване Роцці пояснення зроблене на основі вивчення ним недавно виявленого на південному заході Франції фрагмента черепа неандертальця в печері, яку населяли близько 43 століть тому кроманьйонці.

Газета.ру