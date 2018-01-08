У Швеції відкрили справу на чоловіка, незадоволеного якістю секс-послуг
21:01, 08 січня 2018Курйози
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Чоловік погодився, проте залишився незадоволений якістю послуги і зажадав повернути гроші, а після відмови звернувся в поліцію.
REUTERS
У Швеції чоловік поскаржився в поліцію на якість сексуальних послуг, наданих йому в масажному салоні, після чого поліція завела на нього справу, повідомляє видання 24malmo.se.
Інцидент стався в місті Мальме. Уточнюється, що 20-річний чоловік відвідав масажну клініку, де після основної процедури йому запропонували скористатися секс-послугами.
Чоловік погодився, проте залишився незадоволений якістю послуги і зажадав повернути гроші, а після відмови звернувся в поліцію.
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