У Швеції відкрили справу на чоловіка, незадоволеного якістю секс-послуг

У Швеції чоловік поскаржився в поліцію на якість сексуальних послуг, наданих йому в масажному салоні, після чого поліція завела на нього справу, повідомляє видання 24malmo.se.

Інцидент стався в місті Мальме. Уточнюється, що 20-річний чоловік відвідав масажну клініку, де після основної процедури йому запропонували скористатися секс-послугами.

Чоловік погодився, проте залишився незадоволений якістю послуги і зажадав повернути гроші, а після відмови звернувся в поліцію.