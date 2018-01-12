У Росії знайшли стіну з "Гри престолів" (фото)

У російській Якутії виявили стіну з "Гри престолів". На візуальну схожість з оборонною спорудою, яка, за легендою, захищає Сім Королівств, звернули увагу в Instagram-акаунті шанувальників серіалу gameofthronesnotofficial.

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"The Wall is real!" ("Стіна реально існує!")", - йдеться у підписі до фотографії стіни.

Раніше в мережі з'явилися жартівливі уривки серіалу «Гра престолів» з американським президентом Дональдом Трампом.

Зокрема, президент США розповідає Дейнеріс Таргарієн про проблему ісламських радикалів, а в наступному епізоді з іншими героями саги розповідає про плани побудувати стіну на кордоні з Мексикою.