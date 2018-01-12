Відважна свиня витягла побратима з-під ножа м'ясника (відео)

У Китаї свиня накинулася на м'ясника, коли той збирався розібрати ножем її побратима.

Читайте такожУ Британії врятували вагітну корову, яка впала з кручі

Як можна побачити на записі, два м'ясники вже практично поклали на стіл тварину і приготували ножі, але тут їй на допомогу прийшла велика свиня, передає Daily Mail.

Вона накинулася на м'ясників, відштовхнувши їх від свого побратима. Потім свиня підійшла до врятованої. Що сталося з ними далі, невідомо.

Як повідомляв УНІАН, у мережі стає дедалі популярнішим австралійський ролик про чоловіка, який врятував собаку від кенгуру.