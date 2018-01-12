Відважна свиня витягла побратима з-під ножа м'ясника (відео)
19:42, 12 січня 2018Курйози
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Видання не повідомляє, чи змогли в результаті м'ясники зарізати свиню.
У Китаї свиня накинулася на м'ясника, коли той збирався розібрати ножем її побратима.
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Як можна побачити на записі, два м'ясники вже практично поклали на стіл тварину і приготували ножі, але тут їй на допомогу прийшла велика свиня, передає Daily Mail.
Вона накинулася на м'ясників, відштовхнувши їх від свого побратима. Потім свиня підійшла до врятованої. Що сталося з ними далі, невідомо.
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