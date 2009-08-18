Задля зручності Путіна в Красноярському краю труїтимуть комарів

До кінця місяця главу російського уряду чекають на одному з родовищ в Туруханському районі. Через велику кількість комарів людям там навіть у найжаркішу погоду доводиться вдягати брезентові брюки і куртку. Але для зручності Володимира Путіна вирішено провести масштабну хімобробку за допомогою авіації. Про це пише сьогодні "Московский комсомолец". Це рішення узгоджене з “Роспотребнадзором”. Фахівці запевняють, що підготовлені препарати впливають тільки на комарів, і абсолютно нешкідливі для людей.

Эхо Москвы