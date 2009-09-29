Американець отримав 18 місяців в'язниці за крадіжку хот-дога

Жителя штату Массачусетс Антоніо Джадда засудили до 18 місяців в`язниці за крадіжку хот-дога. Таке рішення, повідомляє Лента.руз посиланням на АР, виніс суд міста Вустер.

За даними слідства, Джадд в серпні 2009 року, погрожуючи "предметом, схожим на пістолет", відняв булку з сосискою у людини, яка відпочивала в міському парку. Цей хот-дог Джадд з`їв на місці злочину. Коли Джадда затримала поліція, його одяг був забризканий гірчицею з вкраденого хот-дога.

Розглядаючи справу, суд врахував той факт, що Антоніо Джадда раніше як мінімум тричі засуджували до різних термінів ув’язнення, зокрема, за напад і вандалізм.