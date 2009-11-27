Секретарка «замінувала» літак заради начальника, який запізнювався

Мешканці Майамі Клаудії де ла Роса пред`явлені звинувачення у хибному повідомленні про нібито підготовку теракту в міжнародному аеропорту міста, повідомляє Лента.руз посиланням на АР.

Інцидент, винуватицею якого виявилася де ла Роса, стався у середу, 25 листопада. 31-річна жінка подзвонила в аеропорт і повідомила, що на літаку авіакомпанії American Airlines закладена бомба. Свій дзвінок передбачлива де ла Роса продублювала електронним листом, направленим на пошту аеропорту.

Одержавши сигнал, співробітники аеропорту провели ретельний огляд літака, проте нічого підозрілого не виявили. Скориставшись адресою електронної пошти, з якої був відісланий лист з попередженням про теракт, поліцейські відшукали жінку і затримали її.

Згодом на допиті де ла Роса заявила, що в її діях не було злого наміру, а лише бажання допомогти своєму босові, який спізнювався на літак до Гондурасу. Жінка підкреслила, що начальник припізнився саме з її вини, і таким чином вона сподівалася "затримати" літак, щоб пасажир зміг на нього встигнути.

За звільнення Клаудії де ла Роса призначено заставу у розмірі семи з половиною тисяч доларів.