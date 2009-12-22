«Рифмы в погонах!» - у Донецьку видали збірку віршів міліціонерів

У Донецькому юридичному інституті видано збірку «Рифмы в погонах!», автори якого - курсанти, офіцери і ветерани міліційного вищого навчального закладу.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області, це вже третє видання подібної збірки. Віршовані рядки присвячені міліційній службі, друзях і колегам, до збірки також ввійшли ліричні і патріотичні твори.

Усього в новій «міліційній збірці» представлено поетичну творчість двадцяти авторів.

В УВС відзначили, що книга вийшла друком завдяки підтримці ректора інституту, полковника міліції Віктора БЕСЧАСТНОГО.