«Рифмы в погонах!» - у Донецьку видали збірку віршів міліціонерів
18:08, 22 грудня 2009Курйози
1483 0
Представлено творчість двадцяти авторів
У Донецькому юридичному інституті видано збірку «Рифмы в погонах!», автори якого - курсанти, офіцери і ветерани міліційного вищого навчального закладу.
Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області, це вже третє видання подібної збірки. Віршовані рядки присвячені міліційній службі, друзях і колегам, до збірки також ввійшли ліричні і патріотичні твори.
Усього в новій «міліційній збірці» представлено поетичну творчість двадцяти авторів.
В УВС відзначили, що книга вийшла друком завдяки підтримці ректора інституту, полковника міліції Віктора БЕСЧАСТНОГО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter